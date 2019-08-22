بورصة بيروت تغلق على تحسن بنسبة 0.11 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن بنسبة 0.11 % أي ما يعادل نقطة واحدة ليقفل عند مستوى 808.48 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 35 ألفاً و 369 سهماً، بقيمة 221 ألفاً و 521 دولار، نفذت خلال 17 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 18 ألف دولار، مقارنة مع 8 ملايين و 8 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.