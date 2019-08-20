بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.12 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.12 % أي ما يعادل نقطة واحدة ليقفل عند مستوى 810.24 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 40 ألفاً و609 أسهم، بقيمة 278 ألفاً و691 دولاراً أمريكياً، نفذت خلال 27 صفقة.

كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و35 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و74 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.