سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الإثنين 6كانون الثاني يناير 2020
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سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الإثنين 6كانون الثاني يناير 2020

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الإثنين 6كانون الثاني يناير 2020

أسعار العملات
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دينار كويتي = 52.955 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي



 

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سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الإثنين 6كانون الثاني يناير 2020 سعر الجنيه المصري مقابل دينار كويتي اليوم الإثنين 6كانون الثاني يناير 2020



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