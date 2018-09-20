البنك المركزي التركي يؤكد أن تنسيق السياسات المالية والنقدية مهم لخفض التضخم

قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي في محضر الاجتماع الذي عقده البنك الأسبوع الماضي أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية سيلعب دورا مهما في خفض التضخم وإعادة توازن الاقتصاد.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في مسعى لخفض التضخم القابع في خانة العشرات والحد من هبوط الليرة التركية التي خسرت 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.