الهند تستعد لسداد ثمن نفط إيران بالروبية من نوفمبر

قال مصدران بقطاع النفط يوم الخميس إن الهند ستقوم بتسوية مدفوعات الخام الإيراني باستخدام الروبية عبر بنوك محلية بدءا من نوفمبر تشرين الثاني في الوقت الذي سيصعب فيه تسوية تجارة النفط عبر البنوك الأوروبية بسبب العقوبات الأميركية على طهران.