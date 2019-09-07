سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 7 سبتمبرتموز سفى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 7 سبتمبر/تموز سفى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 7 سبتمبر/تموز سفى البنوك المصرية

الريال القطرى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ريال قطري = 4.5317 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.2207 ريال قطري

اقتصاد عاجل
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سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 7 سبتمبرتموز سفى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 7 سبتمبرتموز سفى البنوك المصرية



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لفتت النجمة الصينية جونج لي الأنظار إليها خاصة وأنها ظهرت على السجادة الحمراء مع زوجها الموسيقار جان ميشال، وذلك أثناء العرض الخاص لفيلم  Saturday Fiction المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، وحضر العرض أيضا مارك تشاو و باسكال جريجوري و كارولا بوجير. ومن المقرر أن يسدل الستار، السبت، على الدورة الـ76 من مهرجان فينسيا السينمائى والذى انطلق فى 28 آب/أغسطس الماضى وسط منافسة شرسة بين 21 فيلمًا بالمسابقة الرسمية للمهرجان.   وتتواجد الفنانة هند صبرى فى فينسيا كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التى تم استحداثها مؤخرًا، ويشهد المهرجان حضورًا عربيًا جيدًا، حيث يشارك فى قسم أيام فينيسيا الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" وهو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبوالعلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة النوم عند قدمى ...المزيد

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