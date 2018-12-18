أمر من العاهل السعودي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر الحكومة، اليوم الثلاثاء،

باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين خلال السنة المالية المقبلة.

وعلى صعيد متصل، قالت قناة العربية التلفزيونية إن السعودية قررت استمرار زيادة مكافآت الطلاب والطالبات بنسبة 10 % لعام مالي جديد.