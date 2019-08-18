سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 34.45 دينار $48.68 سعر الذهب عيار 22 31.58 دينار $44.62 اسعار الذهب عيار 21 30.15 دينار $42.59 اسعار الذهب عيار 18 25.84 دينار $36.51 سعر الذهب عيار 14 20.10 دينار $28.39 سعر الذهب عيار 12 17.23 دينار $24.34 اسعار أوقية الذهب 1,071 دينار $1,514 اسعار جنيه الذهب 241.17 دينار $340.73 اسعار كيلو الذهب 34,453 دينار $48,675