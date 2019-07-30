مؤشر البورصة العراقية يغلق على انخفاض

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.90 % متوقفا عند 479.87 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض اسهم 14 شركة, وارتفاع اسهم 3 شركات، فيما حافظت 14 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 5,312,657,525 سهما,بقيمة 6,093,251,399 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال ابرام 299 صفقة , شملت 31 شركة مساهمة ,من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .