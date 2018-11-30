التضخم الأساسي في منطقة اليورو يتراجع إلى 1.1%

تباطأ التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعا في نوفمبر مع تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بينما جاءت قراءة التضخم الأساسي دون توقعات السوق.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19

ارتفعت 2% على أساس سنوي في نوفمبر بعدما بلغ التضخم أعلى مستوى في ست سنوات خلال أكتوبر عند 2.2 %.

ويتماشى التراجع مع متوسط التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد ،