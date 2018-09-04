مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,338.49 نقطة على ارتفاع قدره 3.97 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الإستثمار وقطاع الخدمات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 945.50 نقطة على ارتفاع قدره 9.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، مليونًا و 990 ألفًا و 216 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 467 ألفًا و 586 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 61 صفقة .

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 34.48 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .