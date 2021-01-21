تراجعت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 10%، حيث هبطت إلى قاع عشرة أيام، مسجلة مستوى 31977 دولارا.

وتواصل العملة الأكثر رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار، والتي بلغتها في 8 يناير الجاري.

وجاء النزول وسط تنامي المخاوف من كون "البيتكوين" واحدة من مجموعة فقاعات مالية تهدد استقرار الأسواق المالية بشكل عام.

وقال متعاملون إن المخاوف من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحاول تنظيم العملات المشفرة تسببت أيضا في ضغط على قيمة البيتكوين.