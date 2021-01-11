عملة البيتكوين توسع خسائرها وتهبط بنحو 185
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عملة "البيتكوين" توسع خسائرها وتهبط بنحو 18.5%

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العرب اليوم - عملة "البيتكوين" توسع خسائرها وتهبط بنحو 18.5%

البيتكوين
واشنطن - العرب اليوم

سجلت عملة "البيتكوين" الرقمية، خلال تداولات اليوم الاثنين، هبوطا حادا بلغت نسبته حوالي 18.5%.وأفادت بيانات موقع "CoinDesk" بأن سعر "البيتكوين" هبط في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 18.44% إلى مستوى 32.048 دولار.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت عملة "البيتكوين" بحوالي 200% منذ العام 2020، مرتفعة في أوائل يناير 2021 إلى أكثر من 40 ألف دولار، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" تقريرا قال فيه إن عملة "البيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

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عملة البيتكوين توسع خسائرها وتهبط بنحو 185 عملة البيتكوين توسع خسائرها وتهبط بنحو 185



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