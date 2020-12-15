البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.39%، عند مستوى 1615.28 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1878 صفقة.