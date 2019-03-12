النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض أوبك

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مدعومة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك، لكن حد من المكاسب استمرار تنامي المعروض الأميركي بينما يحذر المحللون من مخاطر على الاقتصاد العالمي.

وفي الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة عن أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة.