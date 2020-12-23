سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 14ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (91 ر3598) نقطة منخفضًا بـ (1ر5) نقطة بنسبة (14ر0 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (99ر3603) نقطة وبلغت قيمة التداول مليونًا و(231) ألفًا و(482) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7 ر86 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (659) ألفًا و(739) ريالًا عمانيًا.