هبوط بورصة البحرين بنسبة 068 ببضغوط انخفاض قطاعى البنوك والاستثمار
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هبوط بورصة البحرين بنسبة 0.68% ببضغوط انخفاض قطاعى البنوك والاستثمار

العرب اليوم -

العرب اليوم - هبوط بورصة البحرين بنسبة 0.68% ببضغوط انخفاض قطاعى البنوك والاستثمار

بورصة البحرين
المنامة - العرب اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسراً 8.81 نقطة ليصل إلى مستوى 1293.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 186.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.06% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.6%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.36% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.63%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.35%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%.

وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، اليوم الأحد، أن شركة "نت ترى كابيتال مانجمنت" التي ساهمت في رأس مال إنشائها، تجاوزت أصولها المدارة ملياري دولار، بالإضافة إلى استراتيجيتها الرئيسية البالغة 1.8 مليار دولار، أنجزت "نت تري" إنشاء صندوق التمويل الأول مع رأسمال ملتزم يبلغ نحو 320 مليون دولار، وتم إطلاق الصندوق للاستثمار في المقام الأول في ديون الشركات المتعثرة وتلك المثقلة بالديون، مع التركيز على جهات الإصدار المتوسطة الحجم في أمريكا الشمالية، ويتوافق الصندوق مع استراتيجية "نت ترى" للاستثمار بغية الاستفادة من فترات اضطرابات السوق لاغتنام فرص الاستثمار الائتمانية للشركات الجذابة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، بأنه قد تم تغيير موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة إلى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020. وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 6 أغسطس المقبل، إلى يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس في تمام الساعة 3.30 مساءً.

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هبوط بورصة البحرين بنسبة 068 ببضغوط انخفاض قطاعى البنوك والاستثمار هبوط بورصة البحرين بنسبة 068 ببضغوط انخفاض قطاعى البنوك والاستثمار



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