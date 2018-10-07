توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية توقعان اتفاقات جديدة

قالت مجموعة توتال الفرنسية للطاقة إنها وقعت اتفاقات جديدة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة بما في ذلك عقد لتطوير حقل غاز في منطقة عرق عيسيوان وخطط لإقامة مشروع مشترك.

وستطور سوناطراك وتوتال احتياطيات المنطقة الواقعة في امتياز جنوب تين فوي تبنكورت، والتي تقدر بما يزيد على 100 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وقالت توتال إن استثمارات التطوير تبلغ نحو 400 مليون دولار مضيفة أن الشركتين ستؤسسان أيضا مشروع بتروكيماويات مشتركا باسم مؤسسة سوناطراك توتال للبوليمر (ستيب) أرزيو بغرب الجزائر.

وقال باترك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال في بيان ”اتفاقات اليوم علامة فارقة جديدة في تطور الشراكة الاستراتيجية بين سوناطراك وتوتال لمواصلة تطوير احتياطيات البلاد من الغاز من خلال تقديم أفضل خبراتنا التكنولوجية“.