توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية توقعان اتفاقات جديدة

قالت مجموعة توتال الفرنسية للطاقة إنها وقعت اتفاقات جديدة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة بما في ذلك عقد لتطوير حقل غاز في منطقة عرق عيسيوان وخطط لإقامة مشروع مشترك.
وستطور سوناطراك وتوتال احتياطيات المنطقة الواقعة في امتياز جنوب تين فوي تبنكورت، والتي تقدر بما يزيد على 100 مليون برميل من المكافئ النفطي.
وقالت توتال إن استثمارات التطوير تبلغ نحو 400 مليون دولار مضيفة أن الشركتين ستؤسسان أيضا مشروع بتروكيماويات مشتركا باسم مؤسسة سوناطراك توتال للبوليمر (ستيب) أرزيو بغرب الجزائر.
وقال باترك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال في بيان ”اتفاقات اليوم علامة فارقة جديدة في تطور الشراكة الاستراتيجية بين سوناطراك وتوتال لمواصلة تطوير احتياطيات البلاد من الغاز من خلال تقديم أفضل خبراتنا التكنولوجية“.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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