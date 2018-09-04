46 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين

عبرت اليوم 46 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحمولات اجمالية بلغت مليونين و 800 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 27 سفينة بحمولات بلغت مليونا و 600 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 19 سفينة بحمولات بلغت مليونا و 200 ألف طن كان أكبرها سفينة حاويات حمولتها 157 ألف طن.