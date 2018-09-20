البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.22 % ما يعادل 1.2 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 537.22 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 568,297 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 568,297 دولار نفذت من خلال 168 صفقة.