ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 1765 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12205 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3988 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2225 نقطة. وفي سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة خلال جلسة تداول يوم الخميس الموافق 16 يوليو، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1570 سهم، 2 مليون سهم، 2 مليون سهم، 100 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 70152 سهم، 830 سهم، على التوالي.

واشترى أيضاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركتي البنك المصري الخليجي، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 16935 سهم، 64 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 651 ألف سهم وفي سياق آخر أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها عرض من البنك الأهلي المصري، لشراء حصة أقلية في شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة للشركة، مضيفة أن البنك الأهلي سوف يقوم بمباشرة الفحوصات النافية للجهالة سوف يتم تحديد قيمة الاستثمار ونسبة المساهمة عقب الانتهاء من المفاوضات والفحوصات النافية للجهالة، وسوف يقوم بالإفصاح بأي تفاصيل فور توافرها.