دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب لتراجع مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، إذ تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 12078 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 3894 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2191 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 701 نقطة.

وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية لحليج الأقطان، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الأهرام للطباعة والتغليف، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم، جلاكسو سميثكلاين.

كما قررت إدارة البورصة، إيقاف الورقة المالية راية القابضة للاستثمارات المالية وإلغاء جميع العمليات المنفذة عليها خلال جلسة تداول يوم الخميس الموافق 16 يوليو، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية مع تعديل السعر المرجعى جلسة اليوم الأحد ليصبح 5.00 جنيه وإعادة التداول فور إلغائه. جاء ذلك بعدما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها عرض من البنك الأهلي المصري، لشراء حصة أقلية في شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة للشركة، مضيفة أن البنك الأهلي سوف يقوم بمباشرة الفحوصات النافية للجهالة سوف يتم تحديد قيمة الاستثمار ونسبة المساهمة عقب الانتهاء من المفاوضات والفحوصات النافية للجهالة، وسوف يقوم بالإفصاح بأي تفاصيل فور توافرها.