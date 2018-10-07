استقرار أسعار الذهب في تعاملات الأسواق المصرية الأحد

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأحد 7 -10-2018 ليسجل عيار 21 نحو599 جنيها.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في كالتالي:

عيار 18 : 513 جنيه

عيار 21 : 599 جنيه

عيار 24 سعر 684 جنيه

الجنيه الذهب : 4792 جنيه

السعر العالمي : 1200 دولار