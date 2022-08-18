أوكرانيا تؤكد ارتفاع ضحايا القصف الروسى على مدينة خاركيف إلى 10 مدنيين

أعلنت المتحدثة باسم الإدارة العسكرية الإقليمية بمدينة خاركيف الأوكرانية اولينا شابوفال، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على المدينة إلى 10 قتلى