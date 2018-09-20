ارتفاع على أسعار الفضة في الأسوق الخميس

ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الخميس، وسجّل سعر عيار 99.9 الفضة النقية 9.30 جنيه للجرام، وعيار 95.8 الفضة البريطانية 8.86 جنيه، وعيار 92.5 الفضة الإسترلينى 8.55 جنيه، فيما وصل عيار 90 فضة العملات 8.33 جنيه.

بينما سجلت فضة المجوهرات 7.41 جنيه، وسجلت أوقية الفضة 287.50 جنيه.