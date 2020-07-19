تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط هبوط 10 قطاعات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.95% خاسراً 47.640 نقطة ليصل إلى مستوى 4988.12 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسراً 51.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5450.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.96% خاسراً 39.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4107.41 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.05% خاسراً 43.200 نقطة ليصل إلى مستوى 4086 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.4 مليون سهم بقيمة 26.7 مليون دينار كويتي عبر 5984 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.25%، 0.21%، على التوالي، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وجاء سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.62%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 3.17%، فيما تصدر سهم شركة التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 8.40%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 و 31-12-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020:

شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-01-2020:

شركة ايفكت العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

عاشر: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.