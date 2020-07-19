تراجع مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط هبوط قطاع العقار

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسراً 52.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4993.25 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.18% خاسراً 65.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5436.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% خاسراً 28.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4118.72 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسراً 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4099.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 159.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار كويتي عبر 8579 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

وجاء سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.99%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 4.20%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم شركة التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم سهم شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 و 31-12-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020:

شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-01-2020:

شركة ايفكت العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

عاشر: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.