مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 147.0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (38ر3985) نقطة منخفضًا بـ (85ر5) نِقَاط بنسبة (147ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (23 ر3991) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(114) ألفًا و(786) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر8) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و(215) ألفًا و(418) ريالًا عمانيًا.