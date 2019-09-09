مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 1470
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مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 147.0 %

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العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 147.0 %

مؤشر سوق مسقط
مسقط -العرب اليوم

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (38ر3985) نقطة منخفضًا بـ (85ر5) نِقَاط بنسبة (147ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (23 ر3991) نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و(114) ألفًا و(786) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر8) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و(215) ألفًا و(418) ريالًا عمانيًا.

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مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 1470 مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 1470



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