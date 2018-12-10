قضت محكمة العدل الأوروبية -اليوم الاثنين - بأنه يمكن لبريطانيا التراجع عن قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي "البريكست" بشكل أحادي.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه بمقتضى الحكم يمكن لبريطانيا إلغاء تفعيل المادة الـ 50 التي تسمح لها بالخروج من الاتحاد الاوروبي، والبقاء داخل الكتلة دون المساس بشروط عضويتها.

ومن المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل نهاية مارس القادم، وذلك وفقا لمعاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تفعيل المادة 50 من الاتفاقية يوجب تنفيذ الخروج قبل مرور عامين، حيث كانت بريطانيا قد أبلغت الاتحاد رسميا بتفعيل المادة 50 في مارس 2017