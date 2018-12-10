أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم

أظهرت بيانات رفينيتف، اليوم الاثنين، أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني.

أظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15 في المئة مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت صادرات قطر 3 في المئة، لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.

نقلاًعن سبوتنيك