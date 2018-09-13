السعودية تسعى لشراء 595 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن طرح مناقصة عالمية يوم الخميس لشراء 595 ألف طن من قمح الطحين الصلد من الموردين العالميين.
وتطلب المناقصة تسليم القمح في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وذكرت المؤسسة في بيان أن الموعد النهائي لتلقي العروض في المناقصة هو الساعة 1159 بتوقيت السعودية (0859 بتوقيت جرينتش) من الرابع عشر من سبتمبر أيلول.
وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب إن شحن القمح مطلوب على عشر دفعات.
وسيجري توزيع الشحنات بين موانئ جدة (360 ألف طن) والدمام (180 ألف طن) وجازان (55 ألف طن).
وتشترط المؤسسة احتواء القمح على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة.
كان تجار قالوا في أغسطس آب إن المؤسسة العامة الحبوب أرسلت لهم إخطارا رسميا بأنها لن تقبل القمح والشعير الكندي في المناقصات العالمية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
وفي آخر مناقصاتها في 16 يوليو تموز، اشترت المؤسسة 625 ألف طن من القمح.
كما اشترت مؤسسة الحبوب كمية كبيرة من علف الشعير بلغت 1.5 مليون طن يوم الاثنين.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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