السعودية تسعى لشراء 595 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية‭ ‬عن طرح مناقصة عالمية يوم الخميس لشراء 595 ألف طن من قمح الطحين الصلد من الموردين العالميين.

وتطلب المناقصة تسليم القمح في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وذكرت المؤسسة في بيان أن الموعد النهائي لتلقي العروض في المناقصة هو الساعة 1159 بتوقيت السعودية (0859 بتوقيت جرينتش) من الرابع عشر من سبتمبر أيلول.

وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب إن شحن القمح مطلوب على عشر دفعات.

وسيجري توزيع الشحنات بين موانئ جدة (360 ألف طن) والدمام (180 ألف طن) وجازان (55 ألف طن).

وتشترط المؤسسة احتواء القمح على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة.

كان تجار قالوا في أغسطس آب إن المؤسسة العامة الحبوب أرسلت لهم إخطارا رسميا بأنها لن تقبل القمح والشعير الكندي في المناقصات العالمية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وفي آخر مناقصاتها في 16 يوليو تموز، اشترت المؤسسة 625 ألف طن من القمح.

كما اشترت مؤسسة الحبوب كمية كبيرة من علف الشعير بلغت 1.5 مليون طن يوم الاثنين.