توقيع عقد ترويج طرح 24% من «إنبى» بالبورصة

بدأت الحكومة الاستعداد لطرح حصة من شركة «إنبى» فى البورصة المصرية، أمس، وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود عطا الله، رئيس شركة سى آى كابيتال القابضة، توقيع شركة إنبى نيابة عن الهيئة العامة للبترول، وائتلاف «سى آى كابيتال- بنك جيفريس- بنك الإمارات دبى»، الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج وتغطية وطرح ودعم ما بعد البيع بنسب 24% من أسهم الهيئة المصرية العامة للبترول فى رأسمال شركة «إنبى» بالجنيه.