توقيع عقد ترويج طرح 24% من «إنبى» بالبورصة

بدأت الحكومة الاستعداد لطرح حصة من شركة «إنبى» فى البورصة المصرية، أمس، وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود عطا الله، رئيس شركة سى آى كابيتال القابضة، توقيع شركة إنبى نيابة عن الهيئة العامة للبترول، وائتلاف «سى آى كابيتال- بنك جيفريس- بنك الإمارات دبى»، الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج وتغطية وطرح ودعم ما بعد البيع بنسب 24% من أسهم الهيئة المصرية العامة للبترول فى رأسمال شركة «إنبى» بالجنيه.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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