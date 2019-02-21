مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 04ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (57 ر4055) نقطة مرتفعًا بـ (63ر1) نقطة بنسبة (04ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (94ر4053) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(115) ألفًا و(706) ريال عماني مرتفعة بنسبة (9ر128) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(361) ألفًا و(79) ريالًا عمانيًا.