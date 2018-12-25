البحرين تستثني منتجات النفط من ضريبة القيمة المضافة

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الثلاثاء، إن بلاده ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام القادم، وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

كانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني قد أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تم استحداث ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5% جزءا من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي في 2018 ويعد خطوة كبيرة لحكومات ظلت تقليديا لا تفرض ضرائب تذكر؛ وتعتمد بدلا من ذلك على إيرادات النفط.

وأكد وزير النفط البحريني استعداد الوزارة التام للتأكد من سلاسة سير عملية تزويد المشتقات النفطية ووصولها الى المستهلك عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحسب السعر الحالي؛ وتطبيق الإعفاء الذي اشتملت عليه مشتقات النفط والغاز.

ونوه وزير النفط البحريني إلى إخضاع قطاع النفط والغاز ومشتقاته للضريبة بنسبة 0%، حيث بإمكان أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في مملكة البحرين من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات.

كما أشار وزير النفط إلى مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق القيمة المُضافة.