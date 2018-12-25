مصر تنفي توقف استثمارات صينية بـ 3 مليارات دولار في العاصمة الجديدة

قال مجلس الوزراء المصري إن شركة المقاولات الصينية "CSCEC "مستمرة في تنفيذ مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن العمل بهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات دولار يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف ووفقاً للجدول الزمني المحدد للانتهاء.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولت الأيام الماضية أنباء عن توقف شركة CSCEC الصينية عن تنفيذ مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشكل قاطع في بيان له، الثلاثاء, مُؤكدا أنه لم يتم انسحاب أو خروج أو توقف "CSCEC" عن العمل بمشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المصريين والإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.