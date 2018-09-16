البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.23 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.23 % ما يعادل 1.26 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 541.03 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 395,141 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 667,658 دولاراً نفذت من خلال 136 صفقة