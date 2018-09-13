موانئ وحقول النفط في ليبيا تعمل بشكل طبيعي بعد هجوم مؤسسة النفط

قال مهندسون لرويترز إن حقول النفط وموانئ تصدير الخام في ليبيا تعمل بصورة طبيعية رغم الهجوم المسلح على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يوم الاثنين.
وذكر المهندسون أن العاملين الأجانب لم يغادروا أيا من المنشآت بسبب الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي المؤسسة. وأضافوا أن عمليات التحميل في الموانئ لم تتأثر أيضا.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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