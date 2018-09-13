موانئ وحقول النفط في ليبيا تعمل بشكل طبيعي بعد هجوم مؤسسة النفط

قال مهندسون لرويترز إن حقول النفط وموانئ تصدير الخام في ليبيا تعمل بصورة طبيعية رغم الهجوم المسلح على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يوم الاثنين.

وذكر المهندسون أن العاملين الأجانب لم يغادروا أيا من المنشآت بسبب الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي المؤسسة. وأضافوا أن عمليات التحميل في الموانئ لم تتأثر أيضا.