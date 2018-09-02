البورصة الأردنية تغلق تداولات الأحد على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.1%، عند مستوى 1983.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.4 مليون دينار أردني وسط تداول 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1،902 صفقة