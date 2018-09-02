بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5.8 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر5 نقطة ليبلغ عند مستوى 5138 نقطة بنسبة ارتفاع 11ر0 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر47 مليون سهم تمت من خلال 3024 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار كويتي نحو 2ر31 مليون دولار أمريكي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 4892 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر31 مليون سهم تمت عبر 1544 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 9ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 5273 نقطة وبنسبة ارتفاع 23ر0 %خلال كمية أسهم بلغت 4ر16 مليون سهم تمت عبر 1480 صفقة بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 3ر22 مليون دولار).
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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