الجنيه الاسترليني عند أدنى سعر في 3 أسابيع وسط انقسام حكومي بشأن الانفصال

نزل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشأن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تجلت الانقسامات في مؤتمر لحزب المحافظين الحاكم.
وتتأثر حركة الاسترليني بالأخبار الواردة عن اقتراح ماي بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في غضون ستة أشهر وما إذا كان بإمكانها إقناع الاتحاد وكبار الأعضاء في حزبها بقبوله.
وارتفع الاسترليني لفترة وجيزة يوم الاثنين بدعم من أنباء أن بريطانيا قد تتراجع عن الفحوصات الجمركية بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية، وهي عقبة رئيسية أمام الانفصال.
لكن بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، بدد الاسترليني جميع تلك المكاسب وانخفض 0.6 بالمئة أمام الدولار الصاعد ليسجل 1.2952 دولار وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر أيلول.
واستقرت العملة البريطانية أمام العملة الأوروبية الموحدة المتراجعة عموما مسجلة 88.79 بنس لليورو.
GMT 12:28 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرمؤشر نيكي عند أعلى مستوى في 27 عامًا مع تعزيز ضعف الين آمال الأرباح
GMT 12:26 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرارتفاع إنتاج النفط الروسي في سبتمبر
GMT 12:25 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرالخام الأميركي يسجل ذروته في 4 سنوات قبل عقوبات على إيران
GMT 12:14 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرأسهم أوروبا تنخفض مع تزايد الضغوط علي البنوك الإيطالية
GMT 12:13 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبرتونس تطرح مناقصة لشراء القمح والشعير
تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
أرسل تعليقك