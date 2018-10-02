الجنيه الاسترليني عند أدنى سعر في 3 أسابيع وسط انقسام حكومي بشأن الانفصال

نزل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشأن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تجلت الانقسامات في مؤتمر لحزب المحافظين الحاكم.

وتتأثر حركة الاسترليني بالأخبار الواردة عن اقتراح ماي بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في غضون ستة أشهر وما إذا كان بإمكانها إقناع الاتحاد وكبار الأعضاء في حزبها بقبوله.

وارتفع الاسترليني لفترة وجيزة يوم الاثنين بدعم من أنباء أن بريطانيا قد تتراجع عن الفحوصات الجمركية بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية، وهي عقبة رئيسية أمام الانفصال.

لكن بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، بدد الاسترليني جميع تلك المكاسب وانخفض 0.6 بالمئة أمام الدولار الصاعد ليسجل 1.2952 دولار وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر أيلول.

واستقرت العملة البريطانية أمام العملة الأوروبية الموحدة المتراجعة عموما مسجلة 88.79 بنس لليورو.