المؤشر العام في البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 39ر44 نقطة، ما نسبته 88ر0في المئة، ليصل عند مستوى 37ر5110 نقاط. وجرى تداول كمية أسهم بلغت 2ر257 مليون سهم تمت عبر 9618 صفقة نقدية بقيمة بلغت 15ر42 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر21 نقطة، ليبلغ مستوى 03ر4217 نقطة، بنسبة صعود بلغت 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر148 مليون سهم تمت عبر 5147 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار. وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 91ر55 نقطة، ليصل عند مستوى 18ر5563 نقطة، بنسبة صعود بلغت 02ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر108 ملايين سهم تمت عبر 4471 صفقة بقيمة 2ر32 مليون دينار . في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 07ر37 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4137 نقطة بنسبة صعود بلغت 90ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر117 مليون سهم تمت عبر 4019 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار .