المؤشر فايننشال تايمز البريطاني يتفوق في أدائه على سائر بورصات أوروبا

انخفضت الأسهم البريطانية قليلا في التعاملات الصباحية‭ ‬يوم الجمعة بينما منيت بورصات أخرى في القارة بخسائر أكبر بعدما وضعت الحكومة الإيطالية عجزا مستهدفا في ميزانيتها بأكثر من المتوقع على نحو قد يضع روما على مسار التصادم مع بروكسل.