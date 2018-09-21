الصين قد تصرح للمصافي بمزيد من حصص تصدير الوقود

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الصين قد تصدر تصاريح لصادرات إضافية من الوقود المكرر لعام 2018 بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين طن للحيلولة دون أن تخفض شركات التكرير المملوكة للدولة معدلات إنتاجها.
وكانت الحكومة تتطلع إلى إبقاء حصص تصدير الوقود المكرر عند نحو 43 مليون طن هذا العام، دون تغيير يذكر عن مستويات 2017، من أجل الحفاظ على التوازنات التجارية بشكل عام.
لكن شركات التكرير المحلية كانت تستخدم الحصص الممنوحة بالفعل لهذا العام بوتيرة أسرع من المتوقعة، حيث تسابقت لشحن المزيد من البنزين والديزل والكيروسين إلى الخارج في أول تسعة أشهر مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017 نظراً لأن إنتاج المصافي المحلية نما بوتيرة أسرع من الطلب.
GMT 12:02 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرروسيا تتخذ خطوات لتقليص الاعتماد على أميركا والدولار
GMT 11:59 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأمازون تخطط لاستثمار 14 تريليون روبية في إندونيسيا
GMT 11:56 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرلافروف يقول العقوبات الأميركية التي تستهدف سوخوي "منافسة غير عادلة"
GMT 11:42 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالذهب يرتفع مع تراجع الدولار ويتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع
GMT 11:34 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالمؤشران نيكي وتوبكس يسجلان أعلى مستوى في شهور مع انحسار المخاوف التجارية
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
أرسل تعليقك