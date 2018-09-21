الصين قد تصرح للمصافي بمزيد من حصص تصدير الوقود

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الصين قد تصدر تصاريح لصادرات إضافية من الوقود المكرر لعام 2018 بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين طن للحيلولة دون أن تخفض شركات التكرير المملوكة للدولة معدلات إنتاجها.

وكانت الحكومة تتطلع إلى إبقاء حصص تصدير الوقود المكرر عند نحو 43 مليون طن هذا العام، دون تغيير يذكر عن مستويات 2017، من أجل الحفاظ على التوازنات التجارية بشكل عام.

لكن شركات التكرير المحلية كانت تستخدم الحصص الممنوحة بالفعل لهذا العام بوتيرة أسرع من المتوقعة، حيث تسابقت لشحن المزيد من البنزين والديزل والكيروسين إلى الخارج في أول تسعة أشهر مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017 نظراً لأن إنتاج المصافي المحلية نما بوتيرة أسرع من الطلب.