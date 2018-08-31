أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاطر الحرب التجارية

هبطت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني، اليوم الجمعة، حيث احتدمت حرب تجارية بين بكين وواشنطن بعد تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش متجهًا إلى أكبر هبوط في نحو أسبوعين، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة.
وقفز سهم وايت بريد 19 بالمئة بعد أن وافقت الشركة البريطانية على بيع سلسلة كوستا كوفي إلى شركة كوكاكولا مقابل 3.9 مليار جنيه استرليني (5.1 مليار دولار).
وهبط سهم إير فرانس 4.3 بالمئة مواصلا خسائر الخميس، بعد أن هددت اتحادات عمالية بالمزيد من الإضرابات. كما هبط سهم لوفتهانزا الألمانية 4.6 بالمئة.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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