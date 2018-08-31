أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاطر الحرب التجارية

هبطت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني، اليوم الجمعة، حيث احتدمت حرب تجارية بين بكين وواشنطن بعد تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش متجهًا إلى أكبر هبوط في نحو أسبوعين، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة.

وقفز سهم وايت بريد 19 بالمئة بعد أن وافقت الشركة البريطانية على بيع سلسلة كوستا كوفي إلى شركة كوكاكولا مقابل 3.9 مليار جنيه استرليني (5.1 مليار دولار).

وهبط سهم إير فرانس 4.3 بالمئة مواصلا خسائر الخميس، بعد أن هددت اتحادات عمالية بالمزيد من الإضرابات. كما هبط سهم لوفتهانزا الألمانية 4.6 بالمئة.