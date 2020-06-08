مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض بنسبة 024ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 48ر3537 نقطة منخفضًا بـ 84ر0 نقطة بنسبة 024ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 32ر3538 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونًا و 614 ألف و 306 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 55ر3 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 558 ألف و 889 ريالًا عمانيًا.