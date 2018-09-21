أمازون تخطط لاستثمار 14 تريليون روبية في إندونيسيا

قالت وزيرة المالية الإندونيسية يوم الجمعة إن شركة أمازون ويب سرفيسيز ذراع الحوسبة السحابية لأمازون.كوم تخطط لاستثمار 14 تريليون روبية (944.5 مليون دولار) في بلادها خلال السنوات العشر القادمة.

وأبلغت الوزيرة سري مولياني اندراواتي الصحفيين قائلة إن ”أمازون التقت (بالرئيس الإندونيسي) جوكو ويدودو في هانوي والتقت به من جديد اليوم وعبرت له عن اهتمامها بإندونيسيا“.