الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.04 %

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل 15 نقطة، وأقفل عند مستوى 43250 نقطة وبلغ حجم الأسهم المتداولة 405.410.875 سهماً، تم تداولها على أسهم 384 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 183 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 182 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.