الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع ويتجه لأطول موجة خسائر شهرية في 20 عامًا

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.
وضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير كانون الثاني 1997. وانخفض الذهب نحو 1.6 في المئة خلال سبتمبر أيلول في سادس خسارة شهرية على التوالي.
ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس آب عند 1180.34 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1186.20 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار أمام نظرائه يوم الجمعة، حيث أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأمريكي تسارع في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1087.40 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 809.60 دولار للأوقية.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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