البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.11 %، عند مستوى 1984.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.3 ملايين دينار أردني، وسط تداول 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1,962 صفقة.