أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيرد بإجراءات مماثلة على أي رسوم ضريبية أميركية تفرض على السيارات الأوروبية.
وهدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة أمس مع وكالة بلومبرغ نيوز الاقتصادية بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية وبالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها محذرا أيضا من أنه قد يتخذ اجراء ضد المنظمة العالمية دون أن يحدد شكل ذلك الاجراء.
وقال يونكر في حديث اليوم لشبكة (زد دي إف) الألمانية: “إنه في حال شدد ترامب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية فإننا سنقوم بالأمر ذاته”.
وأعرب يونكر عن أمله في أن يسود اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع ترامب في تموز الماضي للعدول عن فكرة فرض رسوم جمركية على السيارات لافتا إلى أنه قام بزيارة إلى واشنطن نهاية الشهر الماضي بحثا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة.
وكان ترامب وقع فى آذار الماضى قرار فرض رسوم جمركية من 25 بالمئة و10 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالى متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه فى أوروبا وفى داخل بلاده.
وتعاني الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 800 مليار دولار لعام 2017 حيث يزعم ترامب أن السبب فى ذلك هو سوء إدارة الرؤساء الأميركيين السابقين الذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.
GMT 11:58 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرترامب يهدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية
GMT 11:56 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالألمنيوم يتراجع من أعلى مستوياته بفعل القلق من نزاع تجاري
GMT 11:54 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالنفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ بداية شهر أب
GMT 10:35 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالنظام التركي يزيد الضريبة على ودائع العملة الأجنبية لدعم عملته المتهاوية
GMT 10:32 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبر"المركزي الإيراني" واشنطن تحاول حرمان طهران من العوائد النفطية
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
أرسل تعليقك