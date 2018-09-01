أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيرد بإجراءات مماثلة على أي رسوم ضريبية أميركية تفرض على السيارات الأوروبية.

وهدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة أمس مع وكالة بلومبرغ نيوز الاقتصادية بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية وبالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها محذرا أيضا من أنه قد يتخذ اجراء ضد المنظمة العالمية دون أن يحدد شكل ذلك الاجراء.

وقال يونكر في حديث اليوم لشبكة (زد دي إف) الألمانية: “إنه في حال شدد ترامب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية فإننا سنقوم بالأمر ذاته”.

وأعرب يونكر عن أمله في أن يسود اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع ترامب في تموز الماضي للعدول عن فكرة فرض رسوم جمركية على السيارات لافتا إلى أنه قام بزيارة إلى واشنطن نهاية الشهر الماضي بحثا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة.

وكان ترامب وقع فى آذار الماضى قرار فرض رسوم جمركية من 25 بالمئة و10 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالى متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه فى أوروبا وفى داخل بلاده.

وتعاني الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 800 مليار دولار لعام 2017 حيث يزعم ترامب أن السبب فى ذلك هو سوء إدارة الرؤساء الأميركيين السابقين الذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.